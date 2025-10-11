Нильсен: «Мы сравниваем Франко Колапинто с Пьером Гасли»

В чемпионате мира по автогонкам среди команд остаётся шесть вакантных мест на сезон 2026 года, среди которых одним из самых обсуждаемых остаётся позиция напарника Пьера Гасли в коллективе Alpine F1.

Французская заводская команда Renault, выступающая под брендом Alpine, по итогам текущего сезона занимает последнюю, 10-ю строчку в Кубке конструкторов, набрав лишь 20 очков. На протяжении последних пяти этапов коллектив не сумел пополнить свой очковый запас. Такой результат во многом объясняется тем, что руководство Alpine уже давно сосредоточило основные ресурсы на подготовке к сезону 2026 года и не связывает больших ожиданий с нынешним чемпионатом.

Вопрос о втором пилоте команда из Энстоуна планирует решать ближе к завершению года, однако, как отмечается, внутренние обсуждения по этому поводу уже ведутся. По словам Флавио Бриаторе, среди главных претендентов на вакантное место выделяются Франко Колапинто и эстонский гонщик Пауль Арон.

Аргентинский пилот Колапинто в нынешнем сезоне проявляет нестабильность, а также часто допускает аварии, что не устраивает руководителей команды. В августе Флавио Бриаторе, исполнявший в тот момент обязанности главы коллектива, открыто отмечал: «Это не то, чего я ожидал от Колапинто».

Пока что Франко Колапинто не заработал ни одного очка в этом году. Тем не менее, у него сохраняются шансы остаться в команде. Руководство Alpine склоняется к мнению, что основной причиной неудач является не уровень мастерства или усердия гонщика, а недостаточно конкурентоспособный болид.

В Alpine анализируют телеметрию Колапинто и сравнивают его показатели с работой Пьера Гасли за рулём A525. По мнению специалистов, молодой аргентинец постепенно прогрессирует. Этот факт был отмечен управляющим директором Alpine F1 Стивом Нильсеном, который работает на этой должности с сентября. Подробности его комментариев были озвучены в Сингапуре.

Дополнительным плюсом для Колапинто остаётся поддержка со стороны щедрых аргентинских спонсоров. В команде продолжают тщательно взвешивать все плюсы и минусы, а сам 22-летний пилот из Буэнос-Айреса рассматривается как один из наиболее вероятных претендентов на место.

В Alpine связывают надежды с новым поколением машины и переходом на силовые установки Mercedes в следующем сезоне, полагая, что эти изменения позволят аргентинскому гонщику раскрыть свой потенциал в полной мере.

«Мне комфортно в команде, и наиболее позитивный момент заключается в том, что мы все вместе работаем очень эффективно, – приводит слова Нильсена официальный сайт чемпионата. – Я под сильным впечатлением от силы и мотивации команды, от усилий, который она прикладывает в каждый уик-энд несмотря на серьёзные сложности, связанные с темпом машины, и в настоящее время мы не можем найти никаких решений… Всё это сильно расстраивает, если говорить о личных переживаниях».

Отвечая на вопрос о перспективах Франко Колапинто в команде, Нильсен уточнил: «Честно говоря, это не секрет. В первую очередь гонщиков сравнивают с их напарниками. Пьер – очень опытный гонщик, и Франко мы сравниваем с Гасли. На трёх последних этапах он очень неплохо справлялся с делом. Если эта тенденция продолжится, я не вижу причин, которые могут помешать ему остаться. Но решение будет приниматься ещё через какое-то время».

Также Стив Нильсен подтвердил, что Пауль Арон по-прежнему рассматривается как возможный кандидат, однако, судя по текущей ситуации, у Колапинто остаётся больше шансов. Ситуация может измениться по ходу оставшихся гонок сезона, где у аргентинца есть возможность повысить свою репутацию в глазах руководства Alpine.

Главным условием для успеха остаётся отсутствие серьёзных проблем и благоприятное стечение обстоятельств для Франко Колапинто.