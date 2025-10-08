Николя Тодт: В 2027 году возможны массовые переходы между командами

Менеджер Шарля Леклера Николя Тодт поделился мнением о возможных изменениях на рынке пилотов в Формуле 1 после следующего сезона.

По словам Николя Тодта, в ближайшее время все участники чемпионата будут внимательно следить за тем, насколько конкурентоспособными окажутся команды в сезоне 2026 года, когда в силу вступит новый технический регламент. Руководители и гонщики стремятся понять, как хорошо справились их коллективы с подготовкой и насколько эффективными будут новые автомобили. От этого во многом будет зависеть решение спортсменов — остаться в нынешней команде или рассмотреть переход в другую.

Николя Тодт отметил, что следующий сезон может стать отправной точкой для значительных изменений на рынке пилотов. Он подчеркнул, что Шарль Леклер, которого он представляет, входит в число наиболее одарённых гонщиков современности наряду с Максом и другими представителями молодого поколения. За годы, проведённые с Ferrari, Леклер приобрёл немалый опыт, и теперь его главная цель — получить в своё распоряжение машину, способную бороться за победы. Менеджер выразил надежду, что в следующем году Ferrari предоставит Леклеру такую возможность.