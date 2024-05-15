Никола Москони: Мой дом находится всего в 50 километрах от автодрома

Инженер-моторист гоночной бригады Ferrari, Никола Москони, поделился своим мнением о предстоящем уик-энде на трассе в Имоле. Для него Гран При Эмилии-Романьи будет по-настоящему домашним.

По мнению Москони, трасса в Имоле находится на среднем уровне зависимости от эффективности силовой установки. Этот трек находится где-то между Монако и Спа в этом аспекте.

Он отметил, что на трассе в Имоле есть только одна зона DRS, что несомненно нужно учитывать при планировании стратегии использования энергии установки для увеличения шансов на успешные обгоны. Гонщикам следует активно использовать поребрики, особенно во время прохождения Acqua Minerali и Variante Alta, чтобы избежать проблем с надежностью.

Никола Москони также подчеркнул, что трасса в Имоле представляет собой классический трек сочетающий в себе подъемы, спуски, техничные повороты и зоны торможения. Гонщикам и командам необходимо проявить мастерство и технику вождения на этой трассе, чтобы достичь успеха. Важно, чтобы гонщик чувствовал себя комфортно за рулем с самого начала уик-энда, чтобы максимально проходить тренировки и быть уверенным в себе на гонке.

Учитывая его связь с регионом, Москони рассказал о своем пути к команде Ferrari. Он отметил, что для него Гран При Эмилии-Романьи является домашним, так как он живет неподалеку от трассы. Сначала он работал над стендовыми испытаниями двигателей, затем присоединился к тестовой бригаде и постепенно продвигался вверх по карьерной лестнице. За последние полтора года он занимает должность главного моториста гоночной бригады и работает с ведущими гонщиками, такими как Кими Райкконен и Шарль Леклер.