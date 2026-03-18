Нико Росберг поздравил Кими Антонелли в видеообращении

Нико Росберг поздравил Кими Антонелли с первой победой в Формуле 1 за Mercedes в Шанхае, отметив историческое достижение молодого гонщика.
Иннокентий Петров
18.03.2026, 19:34·2 мин
Чемпион мира по автогонкам 2016 года Нико Росберг обратился с поздравлением к Кими Антонелли после его дебютной победы в Формуле 1, состоявшейся в Шанхае в минувший уик-энд.

Отметим, что Кими Антонелли стал вторым самым молодым гонщиком, выигравшим этап Формулы 1, а также лишь седьмым пилотом, который смог завоевать победу за рулём болида Mercedes. До него такими достижениями отличились Хуан-Мануэль Фанхио, Стирлинг Мосс, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Джордж Расселл.

Обращаясь к Кими, Нико Росберг обратил внимание на ту долгую дружбу, которая связывает их на протяжении многих лет, подчеркнув значительность прогресса, проделанного молодым гонщиком. По словам Росберга, наблюдать за победой Антонелли было эмоционально, и он уверен, что этот успех – заслуженный результат тяжелой работы.

Росберг напомнил о связи своих достижений и успеха Кими, отметив, что оба завоевали свою первую победу в Формуле 1 именно в Китае. Также акцентировалось внимание на эксклюзивности компании гонщиков, побеждавших вместе с Mercedes, что придаёт дополнительную уникальность достигнутому результату.

В завершении своего обращения Нико Росберг выразил поддержку Кими Антонелли, пожелав успеха не только самому гонщику, но и всей команде, в том числе Джорджу. Он отметил, что сезон обещает быть захватывающим, и выразил надежду вскоре лично увидеться с Кими.

