В последние годы в команде Aston Martin произошли значительные изменения. Многие выдающиеся специалисты из других команд перешли к ним, включая Энрико Кардиле, Дэна Фэллоуза, Тома Маккалоу и гениального Эдриана Ньюи.

Бывший чемпион мира 2016 года Нико Росберг провел параллель между этим подходом и стратегией французского футбольного клуба ПСЖ, который пригласил Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара с целью победить в Лиге чемпионов. Однако команда потерпела поражение, и все трое покинули клуб.

Нико Росберг отметил: «Посмотрите на ПСЖ в футболе. Они собрали вместе Месси, Неймара и Килиана Мбаппе - троих лучших футболистов всех времен, но так и не смогли выиграть Лигу чемпионов».

«Привлекать величайших гениев - это замечательно, но им требуется время, чтобы создать слаженную работу. Ведь вы сильны настолько, насколько сильна команда в целом», - добавил он.

«Эдриан Ньюи сам по себе не сможет превратить эту машину в претендента на чемпионский титул. Для этого ему необходима поддержка остальной команды. Он может установить правильное направление, дать точные указания, но ему необходима сильная команда, двигающаяся вместе к успеху», - подчеркнул Росберг.

«Будет ли им удаваться это достичь или нет, время покажет. Но им будет нелегко сразу создать атмосферу единства, где все стремятся к общей цели», - заключил он.