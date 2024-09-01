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Нико Росберг оценил ситуацию в Red Bull как «тёмные времена»

Седьмое место Макса Ферстаппена в Гран При Италии стал наихудшим результатом гонщика в текущем сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2024, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Седьмое место Макса Ферстаппена в Гран При Италии стал наихудшим результатом гонщика в текущем сезоне. Победитель Чемпионата мира 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что при такой динамике как у Red Bull Racing шансы на победу в личном зачете и среди конструкторов будут упущены.

Нико Росберг поделился мнением: "Результат Red Bull шокирует - удивительно, насколько плохо выглядит стартовая позиция у Ферстаппена. Я думаю, что в команде сейчас многие не могут понять, в чем именно проблема с шинами и как ее исправить.

Для Red Bull наступают непростые времена. Пока Макс, возможно, этого не осознает, но они теряют контроль над ситуацией, и все это начинает выглядеть странно. Команда оказалась в сложном положении, и внутренняя обстановка может быстро перерасти в панику.

Шансы на победу в личном зачете и среди конструкторов постепенно ускользают у Red Bull. Если ситуация не изменится, то все может кончиться очень быстро".

Источник

Макс Ферстаппен (108)Red Bull Racing (214)Нико Росберг (6)

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