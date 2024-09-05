Нико Росберг предупреждает: будущее Расселла не обеспечено

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал мнение о будущем гонщика Джорджа Расселла в команде Mercedes. По мнению Росберга, руководитель команды Тото Вольфф заинтересован в молодом гонщике Андрее Кими Антонелли и рассматривает возможность привлечь к себе в команду Макса Ферстаппена на сезон 2026 года.

Нико Росберг отметил: "Будущее Джорджа не так уж и безопасно, учитывая интерес Тото к Максу. Вольфф не собирается останавливаться и будет стремиться заполучить Ферстаппена. Если такая возможность представится, то уже в следующем году мы можем столкнуться с ситуацией, когда за место во второй машине будут бороться Джордж и Кими".

Экс-гонщику Mercedes считает, что Джорджу Расселлу будет непросто в данной ситуации, поскольку ему придется доказать свою ценность и стать лидером команды. С другой стороны, Кими Антонелли, которому всего 18 лет, является новичком и столкнулся с серьезным давлением. "Для Джорджа это действительно сложное испытание", - подытожил Росберг.