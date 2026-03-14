Нико Хюлкенберг: Главное — не допускать ошибок во время гонки

На Гран При Китая гонщик Audi Нико Хюлкенберг остановился в шаге от финала квалификации, уступив проходное время всего 0,002 секунды. Такая минимальная разница не позволила ему продолжить борьбу за позиции в решающем сегменте сессии.

Сам Хюлкенберг, завершивший квалификацию на 11-м месте, отметил, что борьба получилась крайне плотной: «Отрывы сегодня просто минимальные – мне не хватило всего двух тысячных, чтобы выйти в финал. В целом, я сильно провёл квалификацию, так что принимаю такой результат». Он добавил, что теперь команда сосредоточится на предстоящей гонке, стараясь избежать ошибок и использовать все доступные возможности. По его словам, новые автомобили требуют тщательной работы с данными после каждого заезда, и команда намерена провести детальный анализ перед следующим этапом.

Габриэль Бортолето завершил сессию на 16-й позиции. В своей финальной попытке во второй части квалификации он ошибся на последнем повороте, вылетел в гравий и не смог улучшить своё время. По словам пилота, день сложился в целом положительно: «Мы сделали несколько шагов вперёд в правильном направлении по сравнению со вчерашним днём. Спринт для меня прошёл довольно спокойно – я держался в средней группе, но появление автомобиля безопасности не сделало жизнь проще. В любом случае, всё наше внимание уже было на квалификации».

Бортолето рассказал, что в решающий момент попытался атаковать сильнее, однако потерял контроль над задней частью машины и в результате оказался на обочине. Несмотря на неудачу, он сохраняет оптимизм и нацелен на борьбу в гонке, рассчитывая отыграть позиции за счёт гоночного темпа и возможных обгонов.