Нико Хюлкенберг: «Пока делать выводы преждевременно»

В заключительный день зимних тестов Нико Хюлкенберг поделился своим мнением о перспективах Audi на старте нового сезона.

Пилот отметил, что оценить реальную конкурентоспособность команды станет возможным лишь после первых этапов чемпионата. По его словам, точные выводы удастся сделать только после Гран При Австралии или даже спустя несколько гонок. Хюлкенберг подчеркнул, что многое будет зависеть от особенностей трасс и поведения болида в различных условиях.

«Этого мы не узнаем до Гран При Австралии и даже дольше. Должно пройти несколько гонок. На мой взгляд, многое зависит от трассы, от того, как машина ведет себя на конкретной трассе, в конкретных условиях. Так что с выводами придётся подождать по крайней мере до тех пор, пока все команды не выложатся на 100% в квалификации – тогда мы всё и узнаем», — отметил Нико Хюлкенберг.

Он также рассказал, что команда провела большую работу в межсезонье, уделяя внимание развитию всех направлений. Особое значение имело создание собственной силовой установки, что, по словам Хюлкенберга, стало сложной задачей. Пилот уверен, что у Audi есть значительный потенциал для дальнейшего прогресса, однако считает, что пока делать выводы преждевременно.

«Команда напряжённо работала этой зимой, развивая все направления. Мы сами построили силовую установку, это было непросто, но у нас много возможностей для улучшения. Так что пока рано делать выводы. Надеюсь, сейчас мы примерно на уровне середины пелотона», — резюмировал гонщик.