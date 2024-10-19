Нико Хюлькенберг о шинах Soft: "Всё наладилось"

Оба пилота команды Haas F1 пробрались в финал квалификации к спринту и готовы продолжить свои успехи.

Нико Хюлкенберг (6-е место) отметил: «Мне нужно прийти в себя. Квалификация была сложной, с постоянно меняющимися условиями. В начале у меня не было комфортного ощущения за рулём, но мне повезло пройти в следующий этап. На Soft-шине в финале всё сложилось гораздо лучше.

Нам предстоит освоить новые элементы, управление машиной здесь затруднено из-за ветра и других факторов. Теперь у нас больше данных для анализа».

Кевин Магнуссен (8-е место) поделился своим мнением: «Весь день прошёл удачно, так что я не удивлён наличию в финале. Приятно, что обе машины прошли в топ-10, а Нико показал хорошее время в решающий момент».

«6-е и 8-е места на старте спринта – отличное начало уик-энда. На машину Нико установили новые детали, и я рад, что сегодня он оказался быстрее. С этими улучшениями машина стала быстрее, что означает, что и я могу рассчитывать на большее, когда тоже получу обновки после спринта».

«Хорошо, что в пятницу мы смогли работать с двумя машинами. Сегодня я отдал все силы на трассе, и завтра надеюсь бороться за очки», - добавил Магнуссен.