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Нико Хюлькенберг: Мы воспользовались нашим шансом

Вчера в Сингапуре Нико Хюлкенберг показал отличный результат, заняв шестое место на стартовой решетке и повторив свой лучший показатель в этом сезоне. Немецкий гонщик Нико Хюлкенберг выразил удовлетворение своим выступлением: «Я очень доволен.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.09.2024, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Сингапуре Нико Хюлкенберг показал отличный результат, заняв шестое место на стартовой решетке и повторив свой лучший показатель в этом сезоне.

Немецкий гонщик Нико Хюлкенберг выразил удовлетворение своим выступлением: «Я очень доволен. Хорошая квалификация. Я чисто проехал свои попытки, чувствовал уверенность в машине, что очень важно здесь и на других уличных трассах. На прошлой неделе мне этого немного не хватало.

Сегодня мы полностью использовали свой шанс. Думаю, мы были пятыми по скорости, но завтра другой день – нужно сосредоточиться и заработать очки в гонке».

Датский пилот Кевин Магнуссен финишировал на 14-й позиции: «14 место – не лучшая позиция. Но мне совсем немного не хватило, чтобы пробиться в финал. Машина в порядке, Нико продемонстрировал её скорость в квалификации, что настраивает на оптимизм в гонке.

В первых попытках я чувствовал себя более конкурентоспособным, но соперники быстро прибавляли, а я, видимо, достиг своего максимума в работе с машиной».

Источник

Haas F1 Team (104)Кевин Магнуссен (57)Нико Хюлкенберг (59)

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