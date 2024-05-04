"Мне немного повезло", - говорит Нико Хюлькенберг.

Пилот Нико Хюлкенберг продемонстрировал высокий уровень в квалификации к предстоящему спринту в Майами, сумев выйти в финальный раунд. В то время как его коллега по команде, Кевин Магнуссен, не смог продолжить борьбу и покинул состязание во второй сессии...

Нико Хюлкенберг занял десятое место и поделился своими размышлениями: «По ходу тренировок я чувствовал себя не слишком комфортно в автомобиле, но иногда требуется время, чтобы настроить машину оптимально – и нам это удалось.

В начале квалификации мне не очень повезло – мой круг был неидеальным, но я все же смог пройти вперёд, а во второй сессии у меня получился отличный круг. В финале мы использовали всего один комплект мягких шин, поэтому у нас есть запас на гонку завтра и воскресенье».

Кевин Магнуссен финишировал на четырнадцатой позиции и дал свой комментарий: «В начале квалификации я показал хорошее время, но не смог повторить его во второй попытке. На седьмом повороте я слишком поздно затормозил, не заехал в оптимальную точку и испортил круг».

«Посмотрим, как все сложится в спринте. У меня есть ощущение, что наш болид позволит нам выполнять успешные обгоны. Надеюсь, что у нас будет достаточно скорости, чтобы наверстать упущенное» - добавил пилот.