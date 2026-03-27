Нико Хюлькенберг: В эти выходные нас ждет напряженная борьба

Audi оценила итоги пятницы на Гран При: замена коробки передач у Бортолето, стабильность Хюлкенберга и оптимизм команды перед квалификацией.
Иннокентий Петров
27.03.2026, 12:11·2 мин
Фото: F1news.ru

В пятницу команда Audi столкнулась с техническими сложностями — на болиде Габриэля Бортолето потребовалась замена коробки передач. Несмотря на возникшие трудности, в коллективе позитивно оценивают завершение первого дня гоночного уик-энда.

Нико Хюлкенберг, занявший седьмое место по итогам сессий, отметил, что пятница прошла для него успешно. Пилот заявил: «Хорошая пятница. Я спокойно отработал обе сессии, мы сделали всё, что планировали, создав хорошую базу для дальнейшей работы. С выбранными настройками машина работает хорошо, пока всё вполне позитивно.

Он также подчеркнул высокую конкуренцию в средней группе команд, указав, что разница между соперниками стала еще меньше по сравнению с двумя предыдущими Гран При. По мнению Хюлкенберга, борьба в этот уик-энд обещает быть напряжённой. «Сегодня мы создали хорошую базу, вечером всё проанализируем и определимся с направлением работы за завтра», — добавил гонщик Audi.

Габриэль Бортолето, завершивший день на 16-й позиции, описал пятницу как неоднозначную. Утром все прошло по плану, но во второй половине дня команда выявила техническую неисправность и приняла решение о профилактической замене коробки передач. Это привело к значительной потере времени в боксах, однако специалисты оперативно подготовили болид, и Бортолето удалось вернуться на трассу к завершению сессии. Пилот выразил благодарность команде за приложенные усилия и оперативную работу.

Несмотря на сокращенное время на трассе, Габриэль Бортолето успел проехать несколько кругов и собрать важную информацию для дальнейшей работы. По словам гонщика, полученные данные будут использованы для улучшения результатов в следующих заездах.

