Выбор Нико Хюлкенберга: Audi – лучший вариант для меня

Недавно в Майами состоялась пресс-конференция, на которой гонщик Нико Хюлкенберг впервые поделился своими впечатлениями после заключения контракта с Sauber/Audi. Спортсмен признал, что наличие «правильного» паспорта сыграло свою роль в этом событии, но не было определяющим фактором.

«Этот аспект был важен, но не решающий, – цитирует гонщика портал Racingnews365. – Я не стремился заключить контракт именно с этой командой. Каждый гонщик ищет наилучшие варианты, которые, по его мнению, обеспечат больше перспектив в будущем. Я верю, что для меня Audi – оптимальный выбор».

«За годы своей карьеры мне довелось пережить различные этапы. Бывали недели, когда я не задумывался о перспективах, так как все устраивало – я просто наслаждался жизнью. Но были времена, когда я сильно желал вернуться за руль, искать новые возможности и разгадать своё будущее. Могу с уверенностью сказать, что пауза в карьере оказалась полезной для меня».

«Когда-то я считал, что завершил свою историю в Формуле 1, так как занимался автоспортом с самого детства. Мне довелось пожить обычной жизнью, отдохнуть, взять себя в руки и почувствовать желание вернуться. Остальное – уже история», – подытожил Нико Хюлкенберг.