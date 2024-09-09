NHTSA хочет изменить внешний вид грузовиков и внедорожников.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) предлагает новое правило, направленное на снижение смертности в результате столкновений транспортных средств с пешеходами. Это правило конкретно упоминает полноразмерные пикапы и внедорожники, продаваемые на американском рынке.

Предложенное правило в настоящее время находится на стадии оценки и открыто для публичных комментариев.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), количество смертей пешеходов от столкновений с транспортными средствами увеличилось на 33 процента за последние 20 лет. Если количество людей, находящихся внутри автомобилей, смертельно не пострадает, то NHTSA хочет изменить эту ситуацию. Предложенное правило направлено на установление новых стандартов безопасности, способных смягчить травмы головы пешеходов при фронтальных столкновениях. Это может создать проблемы для пикапов и внедорожников, которые становятся все крупнее.

Правило не указывает на конкретные дизайны автомобилей, но отмечает "практически все сегменты полноразмерных пикапов и крупных внедорожников" в Соединенных Штатах. Особое внимание уделяется конструкции капота, хотя в случае особенно громоздких автомобилей правило также может учитывать решетки и бамперы. По новому стандарту автомобили должны соответствовать определенным метрикам взаимодействия с боковиной пешехода, так как большинство столкновений происходят, когда кто-то переходит дорогу перед транспортным средством. Для тестирования будут использоваться два размера головы - один, приближенный к голове шестилетнего ребенка, и другой - взрослого.

Фото: Motor1.com

238-страничный документ наполнен рекомендациями и рекомендациями по структурам капотов, крыльев и установлению параметров, каким образом пешеходы могут на них удариться. Но основное заключается в том, что эти структуры должны лучше смягчать силу удара головы пешехода, делая его более выживаемым.

“У нас кризис смертности на дорогах, и он еще хуже среди уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы," - заявила заместитель администратора NHTSA Софи Шульман. "С 2013 по 2022 год смертность пешеходов увеличилась на 57 процентов с 4 779 до 7 522. Это предложенное правило обеспечит автомобили, спроектированные для защиты как внутри, так и снаружи от серьезных травм или смерти. Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать наши дороги безопаснее для всех и помочь защитить уязвимых участников дорожного движения.”

В последние годы большое внимание уделяется грузовикам и внедорожникам из-за их увеличенных передних частей, способных нанести большие травмы пешеходам, а также повлиять на обзорность для водителя. В прошлом году Институт страхования автотранспорта (IIHS) пришел к выводу, что автомобили с высокими передними частями представляют большой риск для пешеходов, но это касается не только больших грузовиков. В отчете также высказывается критика в адрес среднеразмерных автомобилей с плоскими, тупыми фасадами, у которых также увеличен риск. Такие дизайнерские тенденции чрезвычайно популярны в наши дни.

Предложенное правило в настоящее время находится на рассмотрении и проходит 60-дневный период для публичных комментариев