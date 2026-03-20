Следующий BMW i5 будет не просто электрической версией 5-й серии — «этот электрокар пойдет своим путем»

BMW объявила о планах построить следующий полностью электрический 5 Series, который получит название i5, на специально разработанной архитектуре для электромобилей. Аналогичный подход был реализован брендом при создании новой модели i3.

Этот шаг знаменует собой изменение стратегии по сравнению с текущим поколением 5 Series, где версии с ДВС и электромобили используют общую платформу и кузов CLAR. Новая архитектура, по словам представителей компании, должна принести значительные улучшения в запасе хода, энергоэффективности и практичности, когда полностью новый i5 выйдет на рынок в течение следующих трех-четырех лет.

Информация о грядущих изменениях подтвердилась в беседе с членом совета директоров BMW по исследованиям и разработкам Йоахимом Постом. В интервью Auto Express он отметил, что будущие модели также получат разделение платформ по аналогии с новейшим 3 Series.

Йоахим Пост подчеркнул: «Когда мы в BMW разрабатываем новую технологию, мы выпускаем 2,5 миллиона автомобилей в год в самых разных модификациях. Для нас всегда важно масштабирование. Мы — глобальный игрок, и нам необходимо внедрять технологии во весь модельный ряд, чтобы добиться экономии за счет масштаба. Это дает понять, что если мы что-то делаем, то не для одной машины». Эти слова свидетельствуют о том, что инновационная платформа i3 будет применяться и к другим моделям, таким как будущий i5.