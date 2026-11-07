Новый Yangwang Altior — китайский ответ Rolls-Royce в сегменте автомобилей класса люкс

Подъем BYD к вершине автомобильной индустрии сделал еще один амбициозный шаг: компания нацелилась на Rolls-Royce — самого престижного и эпатажного производителя автомобилей.

Новая модель получила название Yangwang Altior. Этот седан длиной 5,6 метра вобрал почти все характерные черты традиционных автомобилей класса люкс, если не считать его четырехмоторной электрической силовой установки. Цены и возможность поставок в UK пока не объявлены, однако BYD намерена со временем вывести бренд Yangwang на рынки UK и Европы.

При длине 5,600 мм Altior на 55 мм превосходит стандартный Rolls-Royce Ghost. Автомобиль отличается элегантным трехобъемным кузовом и исключительно длинным капотом, несмотря на отсутствие бензинового двигателя. Классические элементы, включая большую дистанцию от передней оси до водительского кресла и вертикальную переднюю часть, выполнены в соответствии с дизайнерскими принципами Rolls-Royce.

BYD также позаимствовала у британской компании двери, открывающиеся навстречу, и обилие хромированных деталей. В задние двери даже встроены специальные зонты.

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При этом в дизайне есть и по-настоящему тщательно проработанные элементы. Например, переднюю решетку полируют вручную по отдельности, а внутри фар установлены 12 моторизованных световых модулей, которые поворачиваются при отпирании автомобиля.