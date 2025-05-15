XPeng P7: потрясающий дизайн и много искусственного интеллекта.

Компания XPeng представила обновленную модель P7, которая является конкурентом для Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 6. Машина была радикально обновлена и теперь описывается как "высокотехнологичное и оснащенное искусственным интеллектом умное электромобиль". Техническая информация пока не была раскрыта, но XPeng сообщила, что автомобиль появится на рынке Китая до конца года.

Передняя часть автомобиля была обновлена с более узкой светодиодной полосой и более острыми углами. Изгибистый корпус оригинальной P7 приобрел более острый вид, а скатывающаяся крыша продолжается в непрерывной линии до задней части. Острый дизайн продолжается на заднем бампере в стиле Lamborghini.

Ведущий дизайнер экстерьера Рафик Ферраг заявил: "Оригинальная P7 была важным событием для XPeng и переломным моментом для рынка электромобилей в Китае. С этим новым поколением мы поставили перед собой задачу создать спортивный седан, который способен удивлять с любого ракурса".

Фото: autoexpress

Пока не было предоставлено информации о внутреннем дизайне, но XPeng называет P7 "спортивным пятиместным купе-седаном" с "погружающим смарт-кокпитом". Компания утверждает, что автомобиль сочетает "роскошь с искусственным интеллектом" и самые последние технологии автономного вождения; новая модель должна "вести движение в новое поколение, основанное на искусственном интеллекте, инновациях и амбициях".

Хотя подробности о технических характеристиках P7 будут раскрыты позже, можно с уверенностью предположить, что они будут основаны на 83-киловаттных батареях предшественника и диапазоне примерно 350 миль. Ожидается, что новая модель также перейдет на последнюю электрическую архитектуру компании с напряжением 800 вольт, что обеспечит большую эффективность и более быструю скорость зарядки.

В настоящее время в Великобритании продается только XPeng G6 SUV - альтернатива Tesla Model Y и Audi Q4 e-tron, цена которых начинается от £40,000. Также подтверждено, что X9 MPV будет продаваться в Великобритании, однако пока неясно, будет ли P7 представлена здесь.