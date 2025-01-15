Новый Volkswagen Transporter: характеристики, двигатели и полная информация

Открылись заказы на седьмое поколение фургона Volkswagen Transporter: последнюю версию популярного среднего фургона от VW и модель-сестру лидера продаж Ford Transit Custom.

Цены начинаются от £30,995 за грузовой фургон в базовой комплектации 'Commerce', выше находится 'Commerce Plus' с ценой от £32,195, а более высокая 'Commerce Pro' стартует от £34,395, все цены без учета НДС и дополнительных затрат. Первые поставки Volkswagen обещает начать с апреля 2025 года.

Все три уровня отделки предлагают выбор между короткой (SWB) и длинной (LWB) колесной базой. Стандартная короткая база имеет длину 5 050 мм с колесной базой 3 100 мм, что увеличивает размеры на 146 мм и 97 мм соответственно по сравнению с предыдущей моделью. Длинная база имеет максимальную длину 5 584 мм. Стандартная высота крыши все еще меньше двух метров, что позволяет водителям заезжать в многоуровневые парковки.

Для лучшей адаптации под европоддоны Volkswagen также увеличил максимальную ширину между внутренними колесными арками на 148 мм до 1 392 мм и сделал так, что максимальная длина груза теперь составляет 2 602 мм в фургоне стандартной колесной базы.

Базовый Transporter теперь предлагает 5,8 кубических метров грузового пространства – увеличение более чем на 10 процентов. Однако, если вам нужно больше места, чем это, версии с удлиненной колесной базой и высокой крышей могут вместить до девяти кубических метров груза, и похвастаться максимальной длиной груза 3 002 мм. Максимальная грузоподъемность Transporter также увеличилась до 1,33 тонн, а он способен буксировать до 2,8 тонн.