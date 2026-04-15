Новый Volkswagen ID.3 Neo: электрокар получил масштабное обновление, "внешность в стиле Golf" и множество кнопок!

Volkswagen представил обновленную версию электромобиля ID.3, которая получила не только новый внешний вид, но и модернизированный салон, а также увеличенный запас хода. Новинка теперь официально называется ID.3 Neo.

Стоит отметить, что в 2023 году Volkswagen уже вносил незначительные изменения в ID.3, добавив новый передний бампер, дополнительные окрашенные элементы кузова и более качественные материалы в интерьере. Однако нынешний редизайн значительно превосходит прежние доработки по масштабу. Среди главных технических новшеств — новые аккумуляторы, силовой агрегат, эффективность которого повысилась на 30 процентов, а также система, способная распознавать впереди горящие красные светофоры и автоматически снижать скорость автомобиля. Кроме того, в ID.3 Neo впервые появилась возможность управления одной педалью — функция, которой не было у оригинальной версии модели.

Главное же изменение — это обновленный дизайн. Внешний облик ID.3 Neo выполнен в духе новой концепции «Pure Positive», на основе которой также разрабатываются будущие электромобили бренда, такие как ID.Polo и ID.Cross. В экстерьере появилась переработанная решетка радиатора, объединяющая фары с помощью световой полосы, где располагается подсвечиваемый логотип VW. Размер колес варьируется от 18 до 20 дюймов, при этом самой заметной новинкой стала увеличенная по размеру модель колесного диска, напоминающая сюрикэн и названная в честь города Цвиккау, где производится ID.3.

Важным элементом обновления стало и избавление от черных акцентов: в новой версии отсутствуют затемненные стойки лобового стекла, крыша и задняя панель между фонарями. Благодаря этому ID.3 Neo выглядит более стильно и современно. При этом характерный «однообъемный» силуэт автомобиля остался прежним, что все еще отличает модель от Golf — именно поэтому имя ID.Golf не используется для новой версии.