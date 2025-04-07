Представлена новая Volkswagen ID.2: прототип электрического супермини впервые увиден, запланирован на 2026 год

Одна из самых важных новых машин этого года была частично представлена, с появлением серийной версии Volkswagen ID.2All, или как ее могут назвать, ID.Polo, на официальных страницах дизайн-центра VW в социальных сетях. Значение этой машины нельзя недооценивать, потому что она не только представляет электрифицированное будущее бренда, но и является началом новой эпохи дизайна, которая будет вдохновлять все новые модели Volkswagen в будущем.

По сравнению с концептом ID.2All, этот прототип действительно раскрывает несколько изменений. Кузов выглядит более высоким и менее стилизованным, особенно в области носа; линия капота поднимается на верхнюю поверхность автомобиля, а не соединяется с решеткой ниже носа, как это было в концепте.

Скрытый под камуфляжем набор маленьких фар, соединенных световой полосой, которые также выглядят не совсем такими же, как на концепте. Тем не менее, очень возможно, что многие серебристые детали передней части все еще могут быть скрыты под маскировкой.

То, что было перенесено на этот новый автомобиль, - это более традиционный двухобъемный силуэт концепции, определяемый более вертикальным лобовым стеклом и более длинным капотом. Мы также видим чистый, вертикальный задний конец и более тонкие световые полосы, а также ощущение ровных и чистых поверхностей, напоминающее концепцию.