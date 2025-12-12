Новый автономный такси Volkswagen Gen.Urban станет конкурентом Tesla Cybercab

В городе Вольфсбург, являющемся штаб-квартирой Volkswagen, стартовали испытания нового экспериментального автомобиля — Volkswagen Gen.Urban. Эта модель создана специально для проверки новейших технологий автономного вождения, которые разрабатывает компания.

Испытания проходят на дорогах общего пользования. По информации Volkswagen, Gen.Urban уже способен самостоятельно передвигаться в городском потоке. Тестовый маршрут составляет 10 километров, что эквивалентно 6,2 мили, и занимает около 20 минут. Примечательно, что ранее аналогичное расстояние преодолел и автономный Nissan Leaf на дорогах Великобритании.

Gen.Urban отличается от привычных автомобилей не только своими задачами, но и конструктивными особенностями. Как и Tesla Cybercab, представленный в прошлом году, эта модель не оснащена рулевым колесом и педалями. В рамках текущего этапа испытаний за движением машины наблюдает специально обученный сотрудник, расположившийся на пассажирском месте. В случае необходимости он может вмешаться в управление с помощью джойстика.

Volkswagen отмечает, что цель эксперимента заключается не только в совершенствовании технологий автономного движения. Разработчики также хотят понять, как пассажиры реагируют на поездку в автомобиле без водителя и привычных органов управления.

Руководитель отдела инноваций Volkswagen Group Dr. Nikolai Ardey подчеркивает: “the key to a positive customer experience is to build trust – through meaningful interaction, a relaxed atmosphere, and intelligent assistance systems that respond precisely to the needs of passengers. We will benefit from these insights across the entire [VW] Group in the long term.”

В салоне Gen.Urban пассажиры могут индивидуально настраивать климат, освещение и положение сидений. По словам представителей Volkswagen, передняя панель автомобиля адаптируется под нужды пользователей, предоставляя информацию, свет и звук.

Компания Volkswagen уже несколько лет внедряет в свои автомобили системы автономного вождения второго уровня, включающие в себя адаптивный круиз-контроль, автоматическое удержание в полосе и даже автоматическую смену полосы движения. Однако технологии третьего уровня, которые позволяют автомобилю полностью брать на себя управление, требуют готовности водителя вмешаться в любой момент.