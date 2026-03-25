Тест-драйв новой Vauxhall Astra в свежем выпуске Auto Express

В свежем выпуске Auto Express эксперты редакции отправились в тест-драйв обновленного Vauxhall Astra, чтобы выяснить, сможет ли модернизированная технология и привлекательная цена вернуть популярному хэтчбеку лидерство в своем классе.

Кроме того, издание подготовило эксклюзивный материал о возрождении культовой модели Citroen 2CV. В распоряжении редакции оказалось уникальное изображение, на котором представлен возможный внешний вид новой версии знаменитого автомобиля.

Журналисты также рассказали о планах внедрения в Лондоне новой системы скрытых камер контроля скорости. Новинка обещает быть практически незаметной на городских улицах, что может существенно повлиять на дорожную обстановку.

Авторы выпуска представили подробный обзор лучших автомобильных товаров для весеннего ухода за транспортом, подобрав самые эффективные средства для поддержания чистоты и блеска автомобиля.

В разделе тест-драйвов команда Auto Express опробовала электрический Mercedes GLC, протестировала гибридный семиместный MGS9 и познакомилась с возможностями Subaru E-Outback на дороге.

Не остались без внимания и компактные бензиновые кроссоверы: Hyundai Bayon и обновленный SEAT Arona встретились в прямом сравнении, чтобы выявить сильнейшего в этом сегменте.

Актуальный выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Получить его можно различными способами — подробности для читателей доступны ниже.

