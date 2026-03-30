Главная Новости Новое универсальное парковочное приложение может положить конец несправедливым штрафам
Новости

Власти Англии хотят обязать местные советы подключиться к Национальной парковочной платформе для упрощения оплаты парковки и уменьшения количества штрафов.
Редакция
30.03.2026, 15:52·2 мин
Фото: autoexpress

Власти Англии рассматривают возможность обязать местные советы присоединиться к Национальной парковочной платформе (NPP), которая призвана упростить оплату парковки для автомобилистов и снизить риск получения несправедливых штрафов.

Платформа NPP была запущена в мае прошлого года и позволяет водителям оплачивать парковку через одну из шести крупных парковочных приложений, среди которых RingGo и PayByPhone, при условии, что выбранная парковка участвует в программе.

Возможность использовать одно приложение для оплаты парковки, вместо необходимости скачивать новое приложение при каждой поездке в другой район, получила положительный отклик у автомобилистов. Об этом свидетельствует более 10 миллионов транзакций, проведённых через платформу с момента её запуска.

На данный момент в системе участвуют 15 местных советов, а количество парковок, подключённых к платформе, превышает 1 200. Однако, по информации из различных источников, правительство планирует ускорить внедрение этой системы, введя официальные рекомендации, чтобы удвоить число советов, присоединившихся к платформе.

Хотя такие рекомендации не являются законом, они считаются официальным руководством от правительства, которому местные органы власти должны следовать, если только у них нет веских, обоснованных причин для отказа.

Источник

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация