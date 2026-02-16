Новая Toyota Yaris готовится к серьёзным изменениям, чтобы привлечь покупателей гибридов и электромобилей

Покупатели, заинтересованные в покупке супермини от Toyota, вскоре получат широкий выбор: японская компания готовит новое поколение модели Toyota Yaris. Как стало известно, полностью обновленная версия появится на рынке в конце 2027 или в 2028 году. Новинка пойдет по стопам будущей Toyota Corolla и будет доступна с полностью электрической, гибридной и классической бензиновой силовой установкой в зависимости от рынка.

Вице-президент Toyota по стратегии и маркетингу в Европе Андреа Карлуччи в беседе с Auto Express отметил: «Если есть производитель, который силен в сегменте малолитражек, то это Toyota. Мы занимаем лидирующую позицию, проявляя последовательность на протяжении многих лет».

Карлуччи также уточнил, что направление на электрификацию неизбежно приведет к появлению полностью электрической версии Yaris. Точные сроки появления такой модификации пока не называются, однако компания рассматривает ее как логичный шаг.

При этом в Toyota подчеркивают, что гибридные версии останутся в линейке. Как отметил Карлуччи, производитель стремится предложить клиентам продукт, соответствующий их ожиданиям и требованиям времени. Новое поколение Yaris будет построено на платформе, рассчитанной на различные типы силовых агрегатов, что позволит удовлетворить различные запросы покупателей.

Карлуччи пояснил: «Платформа должна быть универсальной, особенно в сегменте компактных автомобилей, чтобы эффективно интегрировать гибридные решения. Идеальным решением мы видим возможность выбора между несколькими типами силовых установок — это позволит каждому клиенту найти подходящий вариант. Мультиэнергетический подход — это не просто один вариант, это и есть решение».