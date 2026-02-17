Новый Toyota RAV4: цены, характеристики и передовые возможности PHEV

В марте на британском автомобильном рынке ожидается старт продаж нового Toyota RAV4 шестого поколения. Как стало известно изданию Auto Express, популярная модель будет предлагаться исключительно с подключаемой гибридной силовой установкой.

С момента дебюта в 1994 году Toyota RAV4 прочно удерживает позиции среди семейных кроссоверов, а общий тираж продаж превысил 15 миллионов экземпляров. Новый RAV4 продолжит развивать успех, сохраняя ключевые характеристики, благодаря которым автомобиль завоевал признание покупателей по всему миру.

На протяжении многих лет Toyota RAV4 славится высоким качеством сборки, способностью к передвижению по бездорожью и эффективными гибридными технологиями. В свежей версии автомобиль получил выразительный дизайн, призванный выделиться среди одноклассников, а интерьер был вдохновлён элементами от более крупного и брутального Toyota Land Cruiser.

Цены и комплектации

Официальная стоимость нового Toyota RAV4 для Великобритании пока не объявлена. По предварительным данным, стартовая цена составит от £40,000 до £45,000. Для сравнения, подключаемые гибридные версии Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan в аналогичной комплектации начинаются с отметки чуть ниже £40,000 и £43,000 соответственно.

Покупателям нового RAV4 будет предложено четыре традиционных варианта оснащения: Icon, Design, Excel и GR Sport. Все версии автомобиля получат цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный экран размером 12,9 дюйма, подогреваемое рулевое колесо, электропривод двери багажника, а также расширенный комплекс систем помощи водителю.