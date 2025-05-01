Новый Toyota RAV4: последние подробности о популярном гибридном внедорожнике, выход которого ожидается в этом году

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В этом году Toyota представит новый RAV4, предвкушая свежий взгляд на один из самых продаваемых новых автомобилей в мире. Как показывают наши эксклюзивные изображения, эта шестая версия будет крупнее, квадратнее и более технологичная, с массивным дизайном, который будет еще привлекательнее для миллионов клиентов, сохраняя при этом семейный облик Toyota, характерный для моделей, таких как текущий Prius и C-HR.

Однако, несмотря на то, что автомобиль полностью обновлен по внешнему виду и ощущениям, под покровом мы ожидаем, что он будет тесно связан с уходящей моделью, используя гибкую архитектуру TNGA компании. В форме TNGA-K она широко используется в различных среднеразмерных моделях Toyota, таких как седан Camry для американского рынка и внедорожник Highlander, а также в большинстве моделей Lexus, включая внедорожники NX и RX, седан ES и микроавтобус LM.

Новый RAV4 станет важной моделью для Toyota, так как с момента появления оригинальной модели в 1994 году он был хорошо продаваемым. Пятая версия RAV4 была третьим самым продаваемым автомобилем в мире в 2024 году, с более чем 1 миллионом проданных единиц, чуть уступая Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Фото: autoexpress

New RAV4 design and interior

Шестое поколение RAV4 было замечено во время тестирования в США. Кузов прототипа выглядит выше и квадратнее, чем у текущей версии, и мы можем видеть стилистические элементы сквозь камуфляж, включая узкие светодиодные фары в форме буквы C, подобные тем, что видно в других моделях Toyota, сочетающиеся с большой нижней решеткой и массивным капотом. Боковина сохраняет свои фасетированные колесные арки с пластиковыми накладками и разделенную заднюю стойку, которая позволит новому автомобилю быть с черной крышей.