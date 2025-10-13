Главная Новости Новый концепт Toyota Corolla на Токийском автосалоне покажет будущее популярного хэтчбека
Новый концепт Toyota Corolla на Токийском автосалоне покажет будущее популярного хэтчбека

Toyota представила электрическую концепцию следующего поколения Corolla на автосалоне в Токио — новый дизайн, зарядный порт и конкуренция с Volkswagen ID.3.
13.10.2025, 14:32·2 мин
Фото: autoexpress

На автосалоне в Токио, который откроется 30 октября, ожидается презентация концепта, который, по всей видимости, даст первое представление о следующем поколении Toyota Corolla. Об этом свидетельствует надпись Corolla на крышке багажника.

Полная информация о новой концепции станет доступна в рамках мероприятия, но уже сейчас известно, что у автомобиля предусмотрен порт для зарядки на переднем крыле. Это может означать, что будущая Corolla получит либо систему plug-in hybrid, как в последней версии Toyota Prius, либо будет полностью электрической моделью.

С учетом того, что Toyota активно расширяет линейку электромобилей, многие склоняются к варианту полностью электрической Corolla. В таком случае она сможет конкурировать с Volkswagen ID.3, Kia EV4 и Volvo EX30. Предполагается, что электрическая версия будет продаваться параллельно с гибридной, по аналогии с текущей практикой бренда на примере C-HR и электрического C-HR+.

От привычного хэтчбека новый концепт отличается формой кузова, приближенной к седану, напоминающей Kia EV4 Fastback. Такая обтекаемая форма способствует повышению эффективности, если речь действительно идет об электрической версии, а вынесенные к краям кузова колеса позволяют увеличить пространство в салоне.

Внешний вид новинки практически не имеет черт, характерных для нынешней Corolla. Дизайн передней части выделяется острыми линиями, светодиодной полосой на всю ширину и вертикально ориентированными фарами. Задняя часть оснащена пиксельной оптикой и небольшим спойлером, напоминающим решение, использованное в Hyundai Ioniq 6.

В рамках Japan Mobility Show свое участие подтвердит и премиальный бренд Lexus, который готовит к показу концептуальный минивэн с шестью колесами, выполненный в радикальном дизайне.

