Новый концепт Toyota Corolla на Токийском автосалоне покажет будущее популярного хэтчбека

На автосалоне в Токио, который откроется 30 октября, ожидается презентация концепта, который, по всей видимости, даст первое представление о следующем поколении Toyota Corolla. Об этом свидетельствует надпись Corolla на крышке багажника.

Полная информация о новой концепции станет доступна в рамках мероприятия, но уже сейчас известно, что у автомобиля предусмотрен порт для зарядки на переднем крыле. Это может означать, что будущая Corolla получит либо систему plug-in hybrid, как в последней версии Toyota Prius, либо будет полностью электрической моделью.

С учетом того, что Toyota активно расширяет линейку электромобилей, многие склоняются к варианту полностью электрической Corolla. В таком случае она сможет конкурировать с Volkswagen ID.3, Kia EV4 и Volvo EX30. Предполагается, что электрическая версия будет продаваться параллельно с гибридной, по аналогии с текущей практикой бренда на примере C-HR и электрического C-HR+.

От привычного хэтчбека новый концепт отличается формой кузова, приближенной к седану, напоминающей Kia EV4 Fastback. Такая обтекаемая форма способствует повышению эффективности, если речь действительно идет об электрической версии, а вынесенные к краям кузова колеса позволяют увеличить пространство в салоне.

Внешний вид новинки практически не имеет черт, характерных для нынешней Corolla. Дизайн передней части выделяется острыми линиями, светодиодной полосой на всю ширину и вертикально ориентированными фарами. Задняя часть оснащена пиксельной оптикой и небольшим спойлером, напоминающим решение, использованное в Hyundai Ioniq 6.

В рамках Japan Mobility Show свое участие подтвердит и премиальный бренд Lexus, который готовит к показу концептуальный минивэн с шестью колесами, выполненный в радикальном дизайне.