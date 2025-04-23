Новый электрический седан Toyota bZ7 стоит £17 000, но он не появится у нас

Автомобильный рынок седанов уже не тот, что прежде, семейные внедорожники сегодня в моде, но Toyota надеется возродить сегмент с помощью электрической силы, представив новую модель bZ7.

Первый взгляд на автомобиль мы получили еще в 2021 году, когда Toyota представила сразу 11 электрифицированных концепт-каров, включая седан среднего размера 'bZ concept'. Хотя некоторые из этих автомобилей, такие как Lexus RZ и Toyota bZ4X, уже поступили в продажу в Великобритании, bZ7, похоже, останется исключительно продуктом для Китая, так как он был разработан совместно с китайским партнером Toyota, GAC.

bZ7 приобрел несколько более современных черт дизайна Toyota по сравнению с концепцией bZ. Мы видим, что передняя часть использует аналогичный дизайн фар, как у нового Prius и C-HR, и поскольку это полностью электрический автомобиль, в бампере есть всего лишь небольшое отверстие внизу, а не полная решетка.

Фото: autoexpress

Протяженность bZ7 чуть более пяти метров, что сопоставимо с Mercedes EQE, BMW i5 и Audi A6 e-tron. Для сохранения элегантного вида присутствует двухцветное окрашивание кузова, а также выраженная линия плеча. Задняя часть автомобиля не слишком отличается от автомобиля на водороде Toyota Mirai, с тонкой полосой света на всю ширину и вертикальной задней частью.