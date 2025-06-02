Новый Toyota Aygo X 2026: переход на гибридную силовую установку повышает производительность и эффективность.

Содержание:

Новый Toyota Aygo X Hybrid: обновленные силовые установки

Под новым обликом 2026 года Toyota Aygo X Hybrid скрывается глубокая модернизация японского бренда. На первый взгляд кажется, что это просто небольшой фейслифт текущего кроссовера, но на самом деле это огромное обновление самой доступной модели бренда.

Новый капот, крылья, решетка и передний бампер, а также переделанное днище – Aygo X перенимает техническое оснащение от более крупного Yaris Hybrid. Это означает, что механическая коробка передач ушла в прошлое, и теперь все версии оснащены автоматической коробкой передач e-CVT от Toyota.

Помимо значительного увеличения мощности, Aygo X Hybrid должен стать одним из самых экологически чистых автомобилей в Великобритании – если не учитывать гораздо более дорогие гибриды с возможностью подзарядки – с выбросами всего 86 г/км CO2. Для поклонников динамичного вождения даже будет доступна версия GR Sport с особым настройками подвески от команды, стоящей за огненно-горячим GR Yaris. Но вся эта технологичность и производительность имеют свою цену.

Когда значительно обновленный Aygo X Hybrid появится в начале 2026 года, предполагается, что его стоимость перестанет быть такой доступной, как раньше – по крайней мере для наличных покупателей – и цена поднимется с примерно £16,000 до суммы ближе к £19,000. Это немало, но те, кто будут приобретать его в лизинг или по программам PCP, могут не почувствовать такого большого удара, потому что более высокие остаточные стоимости могут смягчить удар от увеличения цены.

Новые силовые установки Toyota Aygo X Hybrid

Фото: autoexpress

Toyota Aygo X Hybrid будет поставляться всего с одной силовой установкой – Hybrid 115, используемой в текущем четвертом поколении Yaris Hybrid, что означает, что бэби-SUV от Toyota должен развивать 114 л.с. и 144 Нм крутящего момента.