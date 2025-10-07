Новая Tesla Model Y Standard удешевляет электрокроссовер, но не для Великобритании

Компания Tesla представила самую экономичную версию своего популярного электрокроссовера – Model Y Standard. Новинка была раскрыта в сети ночью, однако для покупателей в Великобритании модель пока остаётся недоступной, и официальных заявлений о планах продаж здесь не поступало.

Модификация Model Y Standard оснащена уменьшенной батареей и доработанными аэродинамическими элементами, что позволило сделать этот вариант самым эффективным среди всех SUV Tesla. Традиционно производитель не раскрывает точную ёмкость аккумулятора, однако сообщает, что автомобиль способен проехать 321 милю по американскому стандарту EPA. Это соответствует примерно 347 милям на европейском цикле WLTP.

В Tesla отказались комментировать слухи о возможном появлении новой версии в Великобритании. Однако аналитики отмечают, что на местном рынке уже предлагается заднеприводная Model Y с запасом хода 311 миль. По их мнению, в будущем компания, скорее всего, обновит существующую модель, чем добавит ещё одну в текущую линейку из четырёх вариантов.

В США стоимость Model Y Standard стартует от 39 990 долларов, что составляет чуть менее 30 000 фунтов. Таким образом, новинка дешевле заднеприводной Model Y Long Range на 5 000 долларов (примерно 3 720 фунтов). Для тех, кто ищет более доступную версию, остаётся и дорестайлинговая модель – её можно приобрести на сервисе Auto Express Buy A Car примерно за 20 000 фунтов.

Внешне Model Y Standard отличается от других версий отдельными деталями: уникальными передним и задним бамперами, а также специальными 18-дюймовыми колёсами Aperture, которые, по заявлению производителя, способствуют повышению эффективности и удешевляют обслуживание при замене шин. Ранее опубликованный тизер показал, что у новой базовой версии отсутствует характерная для британских моделей световая полоса во всю ширину передней части – вместо неё используются раздельные фары.

В салоне установлены новые сиденья из «прочного, приятного на ощупь текстиля», а в центральной части предусмотрено крупное пространство для хранения, вдохновлённое решением из Cybertruck. Все автомобили Model Y, включая новую версию, оснащаются системой Autopilot и необходимым оборудованием для Full Self-Driving (Supervised). Последняя функция может быть активирована дистанционно, когда это будет разрешено местными регуляторами.

Несмотря на максимальную экономичность среди всех модификаций Model Y, новая версия уступает по динамике: разгон до 60 миль в час занимает 6,8 секунды. Для сравнения, у Model Y Long Range Rear-Wheel Drive этот показатель составляет 5,4 секунды, а у топовой Model Y Performance — всего 3,3 секунды.