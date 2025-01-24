Новый фейслифт Tesla Model Y появится в Великобритании в марте с эксклюзивной версией Launch Edition за £60 тыс. впереди.

Полная информация о новом кроссовере Tesla Model Y была раскрыта. Обновленная версия самого продаваемого электромобиля в Великобритании прошлого года поступит в продажу в Великобритании только в одной комплектации Launch Edition в марте. Цена начинается от £60,990, заказы уже открыты.

Новая версия Launch Edition стартует с тем же силовым агрегатом и батарейным блоком, что и у текущей Model Y Dual Motor. Дальность хода теперь оценивается в 353 мили, что на 22 мили больше, но, как и прежде, пиковая мощность зарядки составляет 250 кВт, время разгона до 62 миль в час остается 4,3 секунды, а максимальная скорость достигает 125 миль в час.

Доступны всего два цвета - серебристый и черный - а также выбор дизайна колес диаметром 19 и 20 дюймов. Помимо Launch Edition, все новые Model Y получат стильный обновленный внешний вид, вдохновленный Cybertruck.

Это подчеркивается новой полосой света спереди с дополнительными основными световыми блоками, установленными снизу. Индикаторы интегрированы во внешние края, что делает автомобиль более современным и существенно отличающимся от существующей модели.

Изменения по бокам ограничиваются новым дизайном 20-дюймового колеса, а 19-дюймовые аэродинамические колеса на этих фотографиях являются опциональными. Будут доступны дополнительные дизайны колес и варианты цветов для будущих модификаций, которые появятся позже в этом году.