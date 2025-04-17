Новый Subaru Trailseeker придает новое электрическое вращение на надежную формулу Outback

На Нью-Йоркском автосалоне представлен новый Subaru Trailseeker. Это второй электрический внедорожник бренда, но первый, спроектированный внутри компании, более уделывший внимание универсальности и возможностям для бездорожья.

По сравнению с обновленным электрическим кроссовером Subaru Solterra, Trailseeker имеет более квадратную форму, напоминающую универсал, что будет знакомо более преданным клиентам бренда, так как она похожа на долгожителя Subaru Outback. Фактически, пара также очень похожа по размеру.

Trailseeker был представлен вместе с обновленным Solterra в Нью-Йорке, оба автомобиля имеют одинаковую шестиэлементную сигнатуру фар и дизайн передней части. Оба автомобиля также имеют одинаковый дорожный просвет в 210 мм. Но Trailseeker добавляет макетные защитные пластины к обоим концам, крышные рейлинги и большие участки черного пластика практически повсюду, чтобы придать ему более грубый вид.

Фото: autoexpress

Внутри Trailseeker установлен сенсорный экран диагональю 14 дюймов - самый большой, который Subaru когда-либо устанавливал в автомобиль - с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также физическими дисками для регулировки температуры салона. Также есть небольшой дисплей приборной панели, установленный на панели приборов, и роторный селектор передач на центральной консоли.