Новый Subaru Trailseeker стремится прокладывать свой собственный путь в секторе электрических внедорожников

На пороге Нью-Йоркского автосалона Subaru представила тизер своего нового электрического кроссовера семейного класса. Модель под названием Trailseeker присоединится к Solterra в линейке Subaru, став более вместительной и подходящей для семей, конкурируя с такими популярными семейными электрокарами, как Skoda Enyaq, Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5.

На тизере изображено логотип 'Trailseeker Limited' на классической синей краске Subaru Rally, новый автомобиль станет вторым полностью электрическим у бренда, и, вероятно, "Limited" будет использоваться как линейка отделки на других моделях на рынках, таких как США.

Ожидается, что эта новая модель будет крупнее Solterra, с квадратным кузовом, придающим приоритет пространству и универсальности. Это также отразится в стиле Trailseeker, который, вероятно, будет иметь более грубый внешний вид с некрашеными пластиковыми облицовками, защитными щитками и массивными рейлингами на крыше.

Ожидается, что новый автомобиль будет использовать ту же архитектуру e-SGP (Subaru Global Platform), что и Solterra, которая является версией Toyota e-TGNA. Это означает, что у него будет специальная электрическая архитектура с батарейным блоком под полом салона между осями, а также возможностью одного или двух электромоторов.