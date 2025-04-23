Главная Новости Новый Subaru Outback «просто не продается в Европе» по одной очень простой причине...
Новости

Новый Subaru Outback «просто не продается в Европе» по одной очень простой причине...

Новый Subaru Outback не будет продаваться в Европе из-за высокого выброса CO2. Какие варианты у популярного кроссовера?
РедакцияР
Редакция
23.04.2025, 12:21·2 мин
single
Фото: autoexpress

Седьмое поколение Subaru Outback отличается от всех своих предшественников, прежде всего потому, что то, что когда-то было универсалом, готовым к бездорожью, превратилось в внедорожник, но также потому что это первая модель, которая не будет продаваться в Великобритании.

Auto Express узнал, что новый Subaru Outback не будет продаваться нигде в Европе, но почему? Особенно для марки, которая гордится своим высоким уровнем удержания клиентов и имеет лояльную аудиторию, которая будет покупать множество версий долгоживущих моделей на протяжении многих лет.

Генеральный директор Subaru в Европе Дэвид Делло Стритто сообщил нам, что новый Outback будет "просто непродаваем" в Европе из-за высокого уровня выбросов CO2 и высоких налогов, что не оставило марке другого выбора.

Компания пока не раскрыла показатели выбросов для нового Outback, однако его двигатели - атмосферный 2,5-литровый и турбированный 2,4-литровый четырехцилиндровый боксер - такие же, как и у предыдущего поколения, которые оба выбрасывали около 200 г/км CO2. Новая модель также не получила никакой формы гибридной помощи.

Последний Subaru Forester действительно имеет систему мягкой гибридизации, но все равно выбрасывает 183 г/км CO2. Для сравнения, конкурирующий Hyundai Tucson Hybrid производит от 130 г/км до 148 г/км, как и тесно связанный Kia Sportage Hybrid.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация