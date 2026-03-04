Новый электромобиль Subaru с духом Impreza: подробно о планах марки по выпуску электрокаров

Subaru готовится возродить интерес поклонников марки, анонсируя появление нового флагмана среди семи электрических моделей, которые планируется вывести на рынок Великобритании к концу 2028 года.

Знаменитая в конце 90-х и начале 2000-х годов благодаря своим спортивным седанам и успехам на раллийных трассах, Subaru намерена вдохнуть спортивный дух в будущие электромобили. Компания рассчитывает вернуть энтузиазм к бренду, который сейчас занимает нишу на фоне растущей популярности кроссоверов и универсалов.

Любители марки уже давно призывают Subaru вернуться к производству автомобилей, прославивших её в Европе. Однако со временем, после значительных успехов на рынках США и Австралии, компания сместила фокус в сторону внедорожников и универсалов, отодвинув на второй план спортивные модели. Теперь электрификация может дать неожиданный импульс для возвращения быстрых и эмоциональных Subaru.

В интервью Auto Express Дэвид Делло Стритто, генеральный менеджер Subaru по Европе, отметил: «EV-технологии возвращают возможности, о которых мы мечтали, и теперь мы снова видим рождение того самого синего автомобиля с желтыми акцентами. Это стало снова возможно». Также он подчеркнул, что хотя поклонники спортивных Subaru составляют не самую большую группу покупателей марки в Европе, они очень активны и продолжают настойчиво высказывать свои пожелания производителю.