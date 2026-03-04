Главная Новости Новый электромобиль Subaru с духом Impreza: подробно о планах марки по выпуску электрокаров
Новости

Новый электромобиль Subaru с духом Impreza: подробно о планах марки по выпуску электрокаров

Subaru готовит электрический спортивный флагман для Великобритании к 2028 году, обещая сочетание динамики и инновационных технологий.
РедакцияР
Редакция
04.03.2026, 20:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

Subaru готовится возродить интерес поклонников марки, анонсируя появление нового флагмана среди семи электрических моделей, которые планируется вывести на рынок Великобритании к концу 2028 года.

Знаменитая в конце 90-х и начале 2000-х годов благодаря своим спортивным седанам и успехам на раллийных трассах, Subaru намерена вдохнуть спортивный дух в будущие электромобили. Компания рассчитывает вернуть энтузиазм к бренду, который сейчас занимает нишу на фоне растущей популярности кроссоверов и универсалов.

Любители марки уже давно призывают Subaru вернуться к производству автомобилей, прославивших её в Европе. Однако со временем, после значительных успехов на рынках США и Австралии, компания сместила фокус в сторону внедорожников и универсалов, отодвинув на второй план спортивные модели. Теперь электрификация может дать неожиданный импульс для возвращения быстрых и эмоциональных Subaru.

В интервью Auto Express Дэвид Делло Стритто, генеральный менеджер Subaru по Европе, отметил: «EV-технологии возвращают возможности, о которых мы мечтали, и теперь мы снова видим рождение того самого синего автомобиля с желтыми акцентами. Это стало снова возможно». Также он подчеркнул, что хотя поклонники спортивных Subaru составляют не самую большую группу покупателей марки в Европе, они очень активны и продолжают настойчиво высказывать свои пожелания производителю.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация