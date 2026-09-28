Новый Smart #2: необычный электромобиль превосходит Renault Twingo по запасу хода и скорости зарядки

Новый компактный Smart #2 готовится к мировой премьере, которая состоится 12 October на 2026 Paris Motor Show. Модель обещает обеспечить “unmatched urban agility”.

После последовательного запуска трёх SUV Smart представляет долгожданного преемника инновационного ForTwo и возвращается к своим истокам. Длина нового двухместного автомобиля составит менее трёх метров — примерно столько же, сколько у его знаменитых предшественников.

В основу модели легла полностью новая специализированная платформа Electric Compact Architecture (ECA), которая, по словам бренда, “demonstrates how intelligent use of space, agility, safety and everyday electric usability can be brought together in a vehicle of this size,”.

Размещение всех необходимых компонентов полностью электрической модели в кузове длиной менее трёх метров стало для инженеров непростой задачей. Однако Smart заявляет, что ему удалось совместить просторный салон, современные технологии силовой установки, прочную конструкцию безопасности и манёвренность в одном сверхкомпактном автомобиле.

В Smart отмечают, что новый #2 сочетает ультракомпактные размеры с unmatched manoeuvrability. Доказательством этого служит радиус разворота, составляющий всего 6.95 metres. Этот показатель совпадает с результатом последнего ForTwo и значительно превосходит 9.6-metre turning circle Fiat 500e. Благодаря такой манёвренности на узких улицах London можно будет развернуться, не задев бордюры.