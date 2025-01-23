Новый Skoda Superb SportLine уже в продаже, и да, его можно приобрести в кузове универсал.

Новый хэтчбек Skoda Superb и признанный универсал Superb Estate теперь доступны для заказа в комплектации SportLine, которая, как следует из названия, придает практичному семейному автомобилю чешского бренда вид спортивного автомобиля и добавляет некоторые небольшие изменения кузова, улучшения интерьера и дополнительное оборудование.

Вероятно, наиболее заметное стилистическое изменение - это дополнительные детали в черном глянцевом исполнении, включая окантовку передней решетки и оконные рамы, рейлинги на крыше и надпись Skoda на крышке багажника.

Передний бампер также немного изменен, на передних крыльях есть уникальная эмблема SportLine, а автомобиль опущен на 15 мм благодаря спортивной подвеске. Завершающими элементами стиля являются 19-дюймовые черные легкосплавные диски Torcular, которые идут в стандартной комплектации.

Тем временем салон получил нержавеющие педали, трехспицевое спортивное рулевое колесо, черный потолок, декоративные полосы на приборной панели и отделку дверей под углерод. 10-дюймовый дисплей водителя Virtual Cockpit даже имеет специфическую графику SportLine и сопровождается 13-дюймовым центральным сенсорным экраном.

Модели SportLine поставляются в стандартной комплектации с электрорегулируемыми массажными передними сиденьями и обивкой Microsuede Sport. Среди другого дополнительного оборудования: матричные LED-фары, беспроводной электрический задний люк, тонированный задний боковой стекло и задние окна, а также прогрессивное рулевое управление.

Все силовые агрегаты Superb доступны в комплектации SportLine. Это означает, что вы можете заказать хэтчбек, который начинается от £42 290, с 1,5-литровым мягкогибридным бензиновым двигателем, 2,0-литровым дизелем или 2,0-литровым чисто-бензиновым двигателем мощностью от 148 л.с. до 261 л.с. Все они сопряжены семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG, но у более мощных версий 2,0-литровых моторов также есть полный привод.

Тот же выбор двигателей доступен в универсале Superb Estate, который в комплектации SportLine начинается от £43 590. Но более практичный универсал также получает вариант гибридной установки с мощностью 201 л.с. и чисто электрическим запасом хода до 79 миль благодаря своему батарейному блоку ёмкостью 19,7 кВтч.