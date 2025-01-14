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Впервые замечен новый электрический семиместный внедорожник Skoda

Шкода представила новый электрический кроссовер на семь мест: подробности дизайна и функциональности, вдохновленные концепцией Vision 7S и философией 'Modern Solid'.
РедакцияР
Редакция
14.01.2025, 21:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Новый семиместный электрический внедорожник Skoda впервые был замечен, почти три года спустя после того, как чешская марка представила смелый концепт Vision 7S, предвосхитивший ее будущий флагманский электромобиль и познакомивший нас с ее новым дизайном 'Modern Solid'.

'Modern Solid' - это та же философия, которая была использована при создании Skoda Elroq, который был запущен в конце прошлого года, с определенными дизайнерскими элементами, которые затем были перенесены на Enyaq во время его недавнего, довольно обширного фейслифта. Итак, у нас есть ясное представление о том, что скрывается под камуфляжем этого прототипа.

Спереди будет 'Техническая панель', которая представляет собой гораздо более утонченную интерпретацию традиционной решетки Skoda и используется для размещения различных датчиков, радаров и камер для систем помощи водителю автомобиля. Изящный нос также включает в себя дневные ходовые огни пиксельного дизайна, которые мы можем видеть, выглядывающие из-под камуфляжа и должны простираваться на передние крылья.

Другие детали, которые, кажется, были перенесены из Vision 7S, - это двойной спойлер на крыше и сверхтонкие задние фонари, простирающиеся на заднюю крышку багажника. Общая форма также близка к концепции, с очень квадратным передним концом и традиционными пропорциями внедорожника, но с короткими свесами на задней части, что поможет максимизировать внутреннее пространство для пассажиров и их багажа.

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