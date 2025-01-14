Впервые замечен новый электрический семиместный внедорожник Skoda

Новый семиместный электрический внедорожник Skoda впервые был замечен, почти три года спустя после того, как чешская марка представила смелый концепт Vision 7S, предвосхитивший ее будущий флагманский электромобиль и познакомивший нас с ее новым дизайном 'Modern Solid'.

'Modern Solid' - это та же философия, которая была использована при создании Skoda Elroq, который был запущен в конце прошлого года, с определенными дизайнерскими элементами, которые затем были перенесены на Enyaq во время его недавнего, довольно обширного фейслифта. Итак, у нас есть ясное представление о том, что скрывается под камуфляжем этого прототипа.

Спереди будет 'Техническая панель', которая представляет собой гораздо более утонченную интерпретацию традиционной решетки Skoda и используется для размещения различных датчиков, радаров и камер для систем помощи водителю автомобиля. Изящный нос также включает в себя дневные ходовые огни пиксельного дизайна, которые мы можем видеть, выглядывающие из-под камуфляжа и должны простираваться на передние крылья.

Другие детали, которые, кажется, были перенесены из Vision 7S, - это двойной спойлер на крыше и сверхтонкие задние фонари, простирающиеся на заднюю крышку багажника. Общая форма также близка к концепции, с очень квадратным передним концом и традиционными пропорциями внедорожника, но с короткими свесами на задней части, что поможет максимизировать внутреннее пространство для пассажиров и их багажа.