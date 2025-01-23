Новый флагманский электрический внедорожник Skoda будет вдохновлен концептом Vision 7S

Успех модели Skoda Kodiaq доказывает, что чешская марка знает, как создать отличный семиместный внедорожник. Поэтому неудивительно, что сейчас ведется работа над полностью электрическим вариантом, который будет соответствовать амбициозной концепции Vision 7S, представленной несколько лет назад.

Помимо превью новой модели, Vision 7S познакомил нас с дизайном ‘Modern Solid’, который будет общим для всех электромобилей Skoda. Мы уже видели, как это трансформируется в серийное производство с потрясающим Skoda Elroq, представленным в конце прошлого года, и изменениями, внесенными в популярную Skoda Enyaq во время обширного фейслифта недавно.

В 2023 году Skoda также представила скульптуру под названием ‘Пространство’, дав предварительное представление о будущем семиместном электрическом внедорожнике – и теперь прототипы были замечены во время испытаний в ледяных условиях северной Швеции. Обе машины подтверждают, что дизайн остается верным концепции Vision 7S, так что у нас было много подсказок о том, каким станет этот автомобиль. Мы использовали их для создания этих эксклюзивных изображений.

Фото: autoexpress

Pratyush Rout

Спереди будет располагаться лицо ‘Tech Deck’, которое является более утонченной интерпретацией традиционной решетки Skoda. Как и в случае с Elroq и обновленной Enyaq, панель будет использоваться для размещения различных датчиков, радаров и камер для систем помощи водителю автомобиля. Изящный нос также включает сегментированный, пиксельный дневной световой дизайн, который мы видим на прототипах, и должен простирается до передних крыльев.