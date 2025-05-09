Новый Skoda Enyaq vRS: горячий электрический SUV с ярким внешним видом и мощностью 335 л.с.

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После младшего собрата, быстрый Skoda Enyaq vRS был представлен с такой же двигательной установкой на 335 лошадиных сил и аккумулятором на 84 кВт·ч, но с немного большим багажником. Цены уже объявлены, но заказы начнут принимать только 12 июня. Первые поставки ожидаются уже этим летом.

Как и у менее мощных версий Skoda Enyaq, vRS делит с платформой и вышеупомянутым аккумулятором все, от стиля до кабины, с Elroq; Skoda даже представила Enyaq vRS в том же зеленом цвете ‘Hyper Green’. Это означает, что, по меньшей мере, спереди две машины практически неотличимы.

Лицо Enyaq vRS "Tech-Deck", включающее темные, закрытые решетки, скрывающие множество датчиков и радаров, идентично. Четырехсекционные DRL-фары придают обеим машинам одинаковую характерную освещенность, а основной и ближний свет скрыты в отдельных световых кластерах в бампере. Здесь Enyaq имеет два аэродинамических сплиттера, в отличие от одного у Elroq, и нижний сплиттер окрашен (а не черный), как у более крупной машины. Обработка нижнего бампера Enyaq немного отличается.

Даже колеса (20 дюймов стандартно, 21-дюймовые опционально) имеют схожий дизайн - с аэродинамическими колпаками, чтобы сохранить как можно больше дальности хода в 340 миль. Опять же, у Enyaq vRS есть немного больше обтекателей цвета кузова вдоль порогов и заднего бампера, где более длинный свес (и более большой багажник) действительно отличают внедорожник от его компактного аналога. У vRS есть красный отражатель, протянувшийся по всей ширине заднего бампера, плюс черная надпись Skoda на заднем стекле.

Skoda Enyaq Coupe vRS

Фото: autoexpress

Как и ранее, и в отличие от более маленького Elroq, Skoda продолжит предлагать кузов в стиле купе для Enyaq vRS – показанный здесь в сером цвете. Skoda говорит, что Enyaq Coupé vRS снижает коэффициент лобового сопротивления внедорожника с 0.251Cd до "столь низкого, как 0.239Cd".

Интерьер и технологии

Фото: autoexpress

Внутри продолжается тема, вдохновленная Elroq; 13-дюймовый информационно-развлекательный дисплей возвышается в центре, связанный с пятидюймовым цифровым прибором. Enyaq vRS поставляется с головным дисплеем с дополненной реальностью, камерой обзора и 12-динамиковой аудиосистемой Canton мощностью 635 ватт. Подогреваемые передние спортивные сиденья с интегрированными подголовниками представлены во всех модификациях, а также нержавеющие педали.