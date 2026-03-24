Новая концепция фургона Renault Twingo: необычный, компактный, милый... но в Великобританию не приедет

Renault представила новую версию своего компактного электрокара Twingo — теперь в формате фургона. Новый вариант городского автомобиля разработан специально для энергетической компании EDF.

Для создания грузовой модификации из салона были демонтированы задние сиденья, а между кабиной и багажным отсеком установлена перегородка. В результате объем грузового пространства составляет 797 литров, при этом доступ к нему возможен как через заднюю дверь, так и со стороны бывших задних сидений.

Как отмечают в Renault, концепт-фургон Twingo можно при необходимости восстановить до полноценной легковой версии, когда его эксплуатация в качестве коммерческого транспорта завершится. Отметим, что концепт отличается уникальным голубым цветом кузова и черными элементами вокруг фар, что выделяет его на фоне стандартных моделей.

На данный момент французский производитель не планирует поставлять концепт Twingo van в Великобританию. Тем не менее, компания уже предлагает на рынке небольшой электрический коммерческий автомобиль — Spring Cargo, выпускаемый дочерним брендом Dacia. Кроме того, у Renault есть опыт создания подобных машин: первая генерация Twingo с бензиновым мотором также преобразовывалась в мини-фургон, хотя официально такая модификация в Великобритании не продавалась. Если новый фургон поступит в серийное производство, его стоимость, предположительно, не превысит £15 000 без учета НДС. Электрокар получит батарею емкостью 27,5 кВт·ч, а запас хода составит порядка 163 миль, как и у легковой версии с двигателем мощностью 80 л.с.

В настоящий момент самой компактной моделью-фургоном Renault остается Kangoo, который доступен как с электрической силовой установкой, так и с традиционными бензиновыми и дизельными моторами.

Стоит отметить, что Twingo не станет первым малогабаритным электрическим фургоном французского производства — ранее Citroen уже представил городской фургон на базе электрокара e-C3.

