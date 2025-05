Предварительный обзор нового Renault Twingo 2026: впечатляющий электромобиль подтвержден для Великобритании

Окончательно развеяна неопределенность: новый электрический Twingo от Renault ПРИДЕТ в Великобританию.

Городской автомобиль 2026 года, который переосмыслил практичный, но очаровательный оригинал девяностых для эпохи электромобилей, будет спроектирован с правым рулем. Это было привилегией, которой не было у автомобиля первого поколения, потому что Renault не хотела рисковать инженерными ресурсами на непроверенную концепцию.

«Великобритании нужен Twingo с правым рулем», - сказал генеральный директор бренда Renault Фабрис Камболив журналистам Auto Express на полях саммита Financial Times Future of the Car. И все благодаря привлекательному потребительскому предложению, считает Камболив: «очень компактный автомобиль, но с внутренним пространством, которое могло бы быть [у более крупного супермини] - по действительно доступной цене».

Хотя Twingo второго и третьего поколений действительно появились в Великобритании, оригинал 1992 года был настолько «неординарен», считает Камболив, что Renault не стала рисковать концепцией с таким «разнообразием». Иронично, что сокращенная сложность Renault помогает финансировать бизнес-план на этот раз.

«Сейчас у Renault линейка с довольно сокращенным разнообразием в плане двигателей - либо гибридные, либо чистые электромобили - поэтому, я думаю, мы можем позволить себе это дополнительное разнообразие от Twingo, [иметь] правый руль для доступа к стратегическим рынкам, таким как Великобритания. Это будет очень важно для нас».