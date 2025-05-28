Новый Renault 4 будет стоить от £26,995, но не спешите в автосалон пока

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Новый Renault 4: характеристики и оборудование

В июле откроют предзаказы на полностью новый, переосмысленный Renault 4, цены на которую начнутся от £26,995 – на несколько тысяч фунтов меньше, чем у главных конкурентов, таких как Jeep Avenger, MINI Aceman и Ford Puma Gen-E.

Если вы хотите первыми приобрести ретро-шикарный электрический внедорожник, Renault предлагает «R4 R Pass» за £150, что позволит клиентам разместить свой заказ с 1 июля, раньше всех. Если вы готовы подождать, Renault 4 поступит в продажу для широкой публики 15 июля.

Каждый Renault 4 будет оснащен батареей емкостью 52 кВтч, которая обеспечит до 247 миль пробега, по словам французской компании, а также 148 л.с. электромотор, приводящий передние колеса и обеспечивающий разгон до 100 км/ч за 8,2 секунды. Перезарядка батареи с 15 до 80 процентов займет всего 30 минут благодаря максимальной скорости зарядки 100 кВт.

Ожидается, что двигатель с двумя электромоторами и полным приводом будет добавлен в какой-то момент, после того как Renault представила концептуальную модель R4 Savane 4x4, готовую к приключениям. Кроме того, руководство Fiat подтвердило журналу Auto Express, что новый Panda 4x4 уже в пути, хотя он будет гибридным, а не электрическим – так что 4WD Renault 4 станет интересным конкурентом для него.

Новый Renault 4: характеристики и оборудование

При запуске Renault 4 будет доступен в трех комплектациях: Evolution, Techno и Iconic. Каждая модель получит 18-дюймовые легкосплавные диски, сенсорный экран 10,1 дюйма, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, бесключевой доступ, энергосберегающий тепловой насос и несколько систем безопасности, включая распознавание дорожных знаков и предупреждение о сонливости водителя.

Фото: autoexpress

Модели начального уровня Evolution также будут оснащены дисплеем семидюймовым, но комплектация Techno (доступная от £28,995) добавляет более крупный дисплей водителя 10 дюймов, встроенные приложения и сервисы Google, беспроводную зарядку, адаптивный круиз-контроль с функцией стоп-старт, обивку и сиденья из 100% переработанного денимового текстиля и режим езды с одной педалью – чего пока нет в Renault 5.

Наконец, Renault 4 в комплектации Iconic стоимостью от £30,995 будет предлагать обивку серого гусиное лапка (по-прежнему из 100% переработанных тканей), подогрев руля, подогрев передних сидений, беспроводной доступ к багажнику, систему активной помощи водителю и подсветку индикатора зарядки на капоте в форме цифры «4».

При запуске будут доступны шесть уникальных цветов кузова, включая зеленый Hauts-de-France, который должен отдать дань Иль-де-Франс-Блю, предлагавшемуся на оригинальной Renault 4 в шестидесятых. Если это вам не подходит, можно выбрать другие варианты: Glacier White, Urban Grey, Diamond Black, Carmin Red и Cumulus Blue. Покупатели также смогут добавить контрастную черную крышу, с черным капотом или без него.

Еще одним отсылкой к старому Renault 4 станет опциональная электрически открывающаяся холстовая крыша для моделей Techno и Iconic, и Renault утверждает, что ее можно будет открыть одним нажатием кнопки или голосовыми командами. Однако это не будет доступно сразу.