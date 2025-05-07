В новом выпуске Auto Express - тест-драйв Renault 4

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Новости недели в журнале Auto Express:

В новом номере журнала Auto Express мы отправляемся на дорогу на новом Renault 4, чтобы узнать, будет ли брат большего размера R5 успешным в категории электромобилей.

Мы также раскрываем секрет, что Ford Fiesta может вернуться, и демонстрируем, как он может выглядеть на эксклюзивном изображении.

Помимо этого, у нас есть информация о следующем поколении BMW 1 Series и ближайший осмотр последнего Jeep Compass.

В разделе тест-драйвов мы испытываем новый базовый Volkswagen ID.3 Pure Match, чтобы узнать, будет ли он лучшим выбором в линейке, тестируем Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet и испытываем Nissan Ariya Nismo в Великобритании.

И если этого недостаточно, у нас есть горячий сравнительный тест электрических универсалов, где Audi S6 e-tron Avant и BMW i5 M60 Touring сойдутся лицом к лицу.

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