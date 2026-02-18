Polestar 2 нового поколения выйдет в 2027 году: электромобиль-хэтчбек для молодых покупателей разрабатывается с «китайской скоростью»

Компания Polestar в течение ближайших 12 месяцев представит полностью новое поколение модели Polestar 2. Как заявляют представители шведского бренда, разработка автомобиля прошла с рекордной скоростью — весь процесс от утверждения концепции до выхода на рынок занял 30 месяцев, что в компании называют “китайским темпом”.

Новый Polestar 2, изображенный на опубликованном тизере, получит более выразительный и угловатый вариант фирменной оптики с двойными лезвиями, аналогичной той, что используется на моделях Polestar 4 и 5. Публичная премьера новинки намечена на начало 2027 года, а первые автомобили поступят британским покупателям ближе к середине года. Напомним, текущая версия Polestar 2, с которой бренд начал свое активное продвижение на рынке в 2020 году, будет снята с производства к концу текущего года, уступая место преемнику.

В компании Polestar уточняют, что новый автомобиль будет позиционироваться как седан, что подразумевает некоторые отличия по силуэту от нынешней модели, выполненной в формате высокого хэтчбека на платформе CMA, общей с Volvo XC40 и не изначально рассчитанной на электромобили. “Модель 2 изначально была очень похожа на Volvo, и мы понимали, что должны предложить нечто иное,” — отметил глава дизайнерского отдела Polestar Филипп Ромерс в беседе с Auto Express. По его словам, следующее поколение Polestar 2 станет “сочетанием новых решений и достоинств текущей версии”.

На встрече с журналистами в головном офисе Polestar в Гетеборге, Швеция, руководитель компании Михаэль Лошеллер сообщил, что новый автомобиль устранит основные замечания, связанные с простором на задних сиденьях, которые поступали от владельцев нынешней модели.

“Мы сохраним все сильные стороны и добавим то, чего не хватало нынешней версии — машина получит немного большие габариты,” — подчеркнул Лошеллер. “Покупатели отмечали, что хотели бы больше пространства сзади, и именно это реализовано в новой модели: она красива, сохранила лучшие качества предшественника и приобрела новые преимущества.”

Руководство Polestar пока не раскрывает подробности о стилистических изменениях, однако Михаэль Лошеллер отметил, что особенно доволен “спортивным” оформлением кормовой части, которую считает одной из ключевых особенностей новинки.

Также Лошеллер добавил, что средний возраст покупателей Polestar составляет 45 лет — примерно на десять лет меньше, чем в среднем по отрасли. “Это доказывает, что, делая ставку на устойчивое развитие, современный дизайн и динамику, можно привлечь более молодую аудиторию. Эти клиенты с нетерпением ждут появления следующего поколения Polestar 2.”