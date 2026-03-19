Новый Peugeot 208 почти представят на Парижском автосалоне 2026 года

Новый Peugeot 208 2027: первый взгляд на серийную версию супермини с инновационным дизайном и технологиями от концепта Polygon, премьера на автосалоне в Париже.
Редакция
19.03.2026, 20:12·2 мин
Фото: autoexpress

Следующее поколение компактного хэтчбека Peugeot 208 готовится удивить автомобильный рынок уже в 2027 году. Переломные перемены в сегменте малолитражек были впервые обозначены концептом Polygon, однако более подробное и реалистичное представление о будущем французской новинки ожидается на Парижском автосалоне в октябре этого года.

В рамках мероприятия в столице Франции, концерн Stellantis, в который входят такие бренды, как Fiat, Citroen, Alfa Romeo и другие, планирует представить ряд концептуальных моделей, отражающих видение будущего автопрома. Peugeot нацелена произвести впечатление, подтвердив возвращение былой уверенности и инновационного духа.

Концепт Peugeot Polygon, за рулем которого нашим журналистам уже удалось побывать ранее в этом году, стал первой демонстрацией новой стилистики марки. Особое внимание привлекла революционная система управления Hypersquare с инновационным рулевым колесом и технологией steer-by-wire, которая полностью меняет привычное ощущение от вождения.

Тем не менее, еще в момент презентации было ясно, что серийная версия не сохранит столь радикальный внешний вид. Ожидается, что многие смелые решения, включая огромные двери типа «крыло чайки», не найдут отражения в финальном дизайне. В Париже публике покажут прототип, максимально приближенный к серийному автомобилю, который появится на дорогах уже в следующем году.

Тем, кто не хочет ждать официальной премьеры в октябре, уже сейчас предоставлена возможность оценить внешность будущей новинки. Эксклюзивное изображение демонстрирует, как концепция Polygon легла в основу потенциально революционного Peugeot 208 нового поколения.

