Европейский дебют новой Omoda 4 состоится на Парижском автосалоне 2026 года

После довольно затянувшегося процесса запуска новый дерзкий SUV Omoda 4 впервые предстанет перед европейской публикой на Парижском автосалоне 2026 года. Компактная модель вызывает большой интерес и должна воспользоваться текущей динамикой продаж бренда в Великобритании. При этом появление автомобиля в местных автосалонах ожидается не ранее начала 2027 года.

Новый небольшой SUV станет начальной моделью в линейке Omoda, расположившись ниже Omoda 5, Omoda 7 и Omoda 9. Впервые автомобиль показали на Пекинском автосалоне 2026 года. Тогда Omoda раскрыла некоторые подробности о модели, которая составит конкуренцию Nissan Juke, включая сведения о силовой установке.

Omoda 4 получит гибридную систему “full hybrid SHS-H”, ранее опробованную нами на Omoda 5 и впоследствии использованную в Jaecoo 7. В ее состав входят 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель, небольшой электромотор и аккумуляторная батарея емкостью 1.83kWh. Тяга в Omoda передается на передние колеса через специальную гибридную трансмиссию (DHT), которая уже применялась в нескольких подключаемых гибридах группы Chery.

Система работает по схожему с гибридными технологиями Toyota принципу: бензиновый двигатель подзаряжает небольшую батарею. SHS-H не рассчитана на продолжительную езду исключительно на электротяге, а Omoda пока не сообщила запас хода в таком режиме. При этом заявленная экономичность Omoda 5 достигает 52.2mpg, что значительно лучше показателя бензиновой версии — 34.5mpg.