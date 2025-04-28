Новый Omoda 3 готов противостоять Kia EV3 и Skoda Elroq в качестве первого электромобиля бренда.

В Китае был представлен новый Omoda 3, который станет конкурентом Kia EV3 и Skoda Elroq. Этот небольшой электрический внедорожник поступит в продажу на родине позже в этом году, но в Великобритании его ожидают только в октябре 2026 года.

После нескольких тизеров новой машины, китайский автомобильный гигант Chery (материнская компания Omoda) провел досрочное мероприятие предварительного просмотра на «Дне Omoda». Omoda 3 заменит Chery Omoda ‘C3’ на других рынках, хотя для Великобритании это будет новая модель, занимающая место ниже существующей 5, недавно представленного Omoda 7 среднеразмерного внедорожника и флагмана Omoda 9.

Первую намек на грядущий начальный Omoda мы получили в прошлом году, когда общались с управляющим директором бренда в Великобритании, Виктором Чангом, который объявил, что Omoda 3 будет предлагаться в бензиновых, гибридных и полностью электрических вариантах. Нам предстоит дождаться подтверждения технических деталей, но предполагается, что Omoda 3 будет построен на модульной платформе T1X, которая также используется Omoda 5 и полностью электрическим E5. Это означает, что силовые установки, вероятно, будут представлены 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем и, возможно, одномоторным электромобилем с передним приводом и батарейным блоком около 61 кВт-ч.

Фото: autoexpress

По сравнению с премиальным сестринским брендом Jaecoo, Omoda фокусируется на ценности со своей философией «доступный премиум». И с Omoda 3, кажется, что это будет сделано с помощью привлекательного дизайна. В ходе презентации компания представила «Звездный кокпит» автомобиля, включающий большой центральный сенсорный экран и даже кнопку запуска в стиле истребителя с возможностью поднятия. Также есть док-станция для Nintendo Switch на центральной консоли.

Что касается внешности, Omoda 3 делит некоторые элементы дизайна с другими моделями бренда - хотя он более угловат. Глянцевый черный передний апрон делает Omoda 3 более агрессивным, как и острые складки в кузове и довольно футуристичные зеркала заднего вида в форме шестиугольника.

Ожидается, что цена старта Omoda 3 будет ниже, чем у первого предложения бренда, Omoda 5, которая начинается от £25 915. Однако Чанг сказал нам, что «[Omoda 3] не будет таким дешевым, потому что я не думаю, что мы хотим делать самый недорогой продукт. Это не наша философия».