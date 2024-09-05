Рабочий процесс нового спортивного автомобиля Nissan Silvia официально запущен

Более десяти лет прошло с момента появления ретро-стилизованного концепта IDx от Nissan, намекавшего на возможное появление третьего спортивного автомобиля в дополнение к 370Z и GT-R. Первый был заменен Z, а второй, хоть и ушел, но, вероятно, вернется как электрокар. Что касается проекта IDx, его закрыли из-за высоких затрат на производство и недостаточного спроса. Кроме того, в Nissan опасались, что это могло бы ущемить продажи 370Z.

Тем не менее, в последнее время Nissan намекает на возможный запуск третьей модели в линейке спортивных автомобилей. Несколько раз официально звучала информация о возрождении легендарного имени Silvia. В новом интервью журналу Drive из Австралии высокопоставленный сотрудник подтвердил, что работа над спортивным автомобилем официально начата. Вице-президент Nissan по глобальной стратегии продукции Иван Эспиноса поделился хорошей новостью: "Мы проводим очень ранние этапы работ над тем, как может выглядеть архитектура будущего автомобиля".

"Ранние этапы работ" - это бизнес-процесс, означающий начальное планирование и первоначальные этапы разработки. Эспиноса стремится к тому, чтобы Nissan успел представить спортивный автомобиль к концу десятилетия с электрическим двигателем. Это может быть плохой новостью для поклонников традиционных решений, но только бензиновый вариант не сработает на мировом рынке, особенно в Европе, где стандарты выбросов становятся все более строгими.

Nissan хочет, чтобы возрожденная Silvia соответствовала требованиям законодательства как можно большего числа стран, чтобы возможно было увеличить производство и достичь экономии масштаба. Несмотря на то, что спортивные автомобили составляют нишевый рынок, а разработка с нуля требует значительных затрат, Nissan не планирует сотрудничать с другим автопроизводителем для реализации проекта. Новая Silvia будет разработана исключительно компанией Nissan.

Эспиноса уверен, что компания справится с задачей самостоятельно в процессе разработки, но признает, что проект требует "серьезных вложений", что является "сложным" решением. Новая Silvia будет создана с нуля, и он надеется, что Nissan не будет искать партнеров для совместной работы.

"Я пытаюсь, как я говорил и продолжаю повторять в своем сознании, три спортивных автомобиля в моей линейке, GT-R, Z и что-то еще. И это что-то еще в моем сознании называется Silvia. Сделаем ли мы это? Я пытаюсь. Я не уверен, что мы это сделаем, чтобы быть абсолютно честным на 100%, но это то, что я хотел бы сделать, если мы сможем. Я пытаюсь добиться этого, я стараюсь, чтобы это случилось. Это не легкий случай. Это не просто, потому что рынок спортивных автомобилей сокращается", - сказал он.

Факт в том, что спортивные автомобили продаются не очень хорошо. Nissan долго не спешил с заменой 370Z на Z, и тот даже не является совершенно новым автомобилем. Понятно, почему компания не спешит вкладывать много средств в то, что в конечном итоге станет нишевым продуктом, когда у нее уже есть один (Z) и работает над другим (GT-R). Долгий перерыв мощного Godzilla показывает, почему Nissan не торопится заменить R35 в ближайшее время.

Запуск третьего спортивного автомобиля добавляет сложности в уже непростые времена для Nissan, учитывая необходимость электрификации своей линейки. Мы можем только надеяться, что Silvia пройдет все испытания, учитывая культовое следование и дефицит доступных спортивных автомобилей. Возрожденный Prelude от Honda дает нам надежду на то, что этот сегмент рынка может выжить в мире, где все большую популярность приобретают внедорожники.